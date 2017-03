LOCAL: Dan Şlincu este noul prefect al judeţului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Judeţul Botoşani are un nou prefect. În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către Dan Nechifor. Totodată, a fost aprobată şi hotărârea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către Dan Constantin Şlincu.

Dorohoianul Dan Şlincu este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii „Al I Cuza” Iaşi. În anul 1999, la finalizarea studiilor universitare, s-a angajat la o firmă de distribuţie multinaţională. Ulterior, a lucrat în domeniul privat, ca director. Din 2012 a lucrat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ca şef serviciu, director executiv adjunct, iar din 2013, director executiv. Oficialul are 44 de ani este căsătorit şi are doi copii. Dan Şlincu a fost propulsat la conducerea DGASPC, beneficiind de susţinere liberală. Astăzi a declarat că nu mai este membrul vreunui partid politic şi a refuzat să spună la ce partid a fost „înregimentat” în trecut.

"Faptul că am fost numit prefect al judeţului Botoşani reprezintă o onoare pentru mine. Consider că este un moment important al carierei mele profesionale şi în acelaşi timp consider că e o provocare căreia îmi doresc şi sper să-i fac faţă", a declarat Dan Şlincu.