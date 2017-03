LOCAL: Moarte cumplita pentru un batran din Nicseni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un batran de 81 de ani a fost gasit decedat in propria gospodarie in aceasta dimineata. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de fiul acestuia, care a venit in vizita si si-a gasit tatal fara suflare, strangulat la tocatoarea de furaje. Barbatul toca lucerna, iar la un moment dat s-a aplecat peste agregatul in functiune si haina i-a fost prinsa la motor. Acesta a fost strangulat de gulerul hainei pe care o purta si nu a mai putut striga dupa ajutor. Cadrele medicale de la SMURD sosite la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.