NATIONAL: Ambasadorul Canadei: Toti cetatenii romani vor putea merge fara viza in Canada de la 1 decembrie

Românii care dețin o viză validă pentru SUA sau au primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani vor putea călători fără vize de la 1 mai, iar de la 1 decembrie toți cetățenii români vor putea merge în Canada fără viză, a anunțat, joi, ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, în cadrul unei conferințe pe tema proiectelor urbane de tip Smart City.

"Vreau să disociez acordul de liber schimb UE-Canada de chestiunea vizelor. Sunt chestiuni complementare, dar nu identice. Am negociat cu Guvernul României eliminarea vizelor pentru turiștii români și acesta este o chestiune separată de acordul de liber schimb UE-Canada. Oficialii canadieni au evaluat România, am văzut progresele pe care le-au făcut în domenii precum pașapoartele, reglementarea migrației, etc și de acea cu încredere am convenit un acord în urma căruia cetățenii români vor putea, foarte curând, să călătorească în Canada fără vize. Concret, începând cu data de 1 mai 2017, un cetățean român care fie deține o viză validă pentru SUA sau a primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani va putea călători fără vize în Canada. Începând cu data de 1 decembrie toți cetățenii români vor putea merge în Canada fără viză", a precizat ambasadorul Canadei.

Acesta susține că tot ceea ce trebuie să facă românii pentru a putea călătorii în Canada este să completeze un formular care se află pe site-ul Ambasadei, respectiv Electronic Travel Authority.

"Durează două minute și costă șapte dolari. Acesta este furnizat tuturor cetățenilor din țările scutite de vize care doresc să viziteze Canada fie în scopuri turistice sau pentru afaceri. Dacă în 2017 intenționați să vizitați Canada asta este ceea ce trebuie să faceți", a adăugat ambasadorul Canadei.

În ceea ce privește CETA, acordul de liber schimb dintre UE și Canada, diplomatul canadian susține că România este perfect plasată pentru a beneficia direct de toate domeniile CETA, fie că este vorba de schimburile de bunuri, reducerea tarifelor vamale, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și mobilitatea forței de muncă.

În ceea ce privește proiectele urbane de tip Smart City, ambasadorul Canadei a afirmat că marile orașe ale Canadei, precum Montreal, Toronto și Vancouver sunt orașe model pentru smart cities,"când vine vorba de transport, infrastructură, nivel al educației sau parteneriate public private, sănătate."

"În Canada vorbim despre "MTV Cities" (Montreal Toronto și Vancouver), acestea sunt orașele cele mai cunoscute orașe canadiene în lume, sunt cele mai mari orașe din Canada și orașele spre care se îndreaptă cei mai mulți imigranți. Acestea sunt orașele model pentru smart cities când vine vorba de transport, infrastructura, nivel al educației, parteneriate public privat, sănătate, etc. Dar aș vrea de asemenea, dacă aveți de gând să vizitați Canada, să vă invit să vă uitați și la alte orașe canadiene mai puțin cunoscute cum este Waterloo, Ontario, care este versiunea canadiană a Silicon Valley, sau la Quebec și Calgary etc", a mai spus acesta.