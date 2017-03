NATIONAL: Inca un dosar ANRP, cu prejudiciu de milioane de euro

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorii anticorupţie deschid încă o anchetă legată de despăgubirile acordate ilegale pentru terenuri din zone bune. De data aceasta este vorba despre centrul Bucureştiului.

Oamenii legii au chemat în această dimineaţă mai mulţi foşti angajaţi de la Autoritatea pentru Restituirea Proprietăţilor ca să îi anunţe că sunt cercetaţi. Acești oameni au făcut parte din comisia ANRP în 2008.

În fața procurorilor s-a aflat și un fost parlamentar, Teodor Niculescu. El are calitatea de suspect.

Abuz în serviciu este acuzația pe care procurorii au formulat-o în cele mai multe cazuri în acest nou dosar. Câteva milioane de euro ar fi prejudiciul în cazul retrocedării acestui teren din centrul Capitalei, teren de care ar fi beneficiat un om de afaceri.

Ingrid Mocanu, fost membru ANRP, a confirmat că este vorba despre un dosar nou.

„Este la fel ca celelalte 13.000 de dosare care s-au aprobat când eu am fost membru al acestei comisii. Comisia are atribuţiile prevăzute de lege şi de HG adoptate de doamna Monica Macovei. Comisia şi-a exercitat toate atribuţiile prevăzute de lege. Evaluarea, singura acuzaţie, deci nu ni se spune ce am încălcat. Încercăm să aflăm de doi ani de zile ce am încălcat! Nu ni se spune de doi ani de zile ce am încălcat şi ni se spune într-una că s-a supraevaluat ceva”, a acuzat Ingrid Mocanu. „Eu nu sunt evaluator. S-a supraevaluat un alt teren în Bucureşti. Undeva Şulea, n-am reţinut exact, în centrul Bucureştiului”, a mai spus ea.

Întrebată cine ar fi fost beneficiarul, Ingrid Mocanu a spus: „Nu ştiu. Codrea, Condrea... un nume pe care nu-l cunoaşte nimeni. Eu m-am săturat să merg în instanţă şi să explic că nu am luat niciun leu”, a adăugat Mocanu. Ea acuză că aceste dosare au ajuns modalităţi de a acoperi „diverse rahaturi” pe care le face DNA.