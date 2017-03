LOCAL: Descinderi şi percheziţii la Botoşani şi în alte 11 judeţe

« Alte stiri din categoria Ultima ora

n această dimineaţă, poliţiştii din Maramureș și ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale au efectuat 70 de percheziţii în 12 județe și în municipiul București, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni și infracțiuni de fals. Este vorba de o operaţiune derulată sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, cele 70 de percheziţii domiciliare având loc în judeţele în județele Maramureș, Botoşani, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj și în municipiul București. Potrivit anchetatorilor, activitățile s-au desfășurat într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor. "Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane. În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparținând unor societăţi de tip „fantomă”", se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române. Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională. Polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Poliției, pentru audieri. Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. La acţiune au participat și polițiști ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad şi Sălaj.