LOCAL: Întâlnire la nivel înalt, la Prefectura Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dan Nechifor şi Dan Şlincu, fostul şi actualul prefect, s-au întâlnit în această dimineaţă. Cei doi oficiali au discutat în biroul prefectului.

”Eu nu regret nimic din ceea ce fac. Nu pot să regret trecutul. Am făcut aici exact cât mi-au permis prerogativele funcției de prefect, nimic mai mult, nici stânga, nici dreapta și în limitele și prevederile legii”, a precizat Dan Nechifor.

Acesta îşi va relua funcţia de director adjunct la Direcţia Regională a Finanţelor Iaşi.

”Plec cu gândul că vreau să ajung la Iași și chiar vreau să ajung acolo. Experiența, să spunem, nu vreau să folosesc cuvinte mari, experiența a fost antrenantă cu ghilimelele de rigoare. Este o funcție care te ține în priză. Este și domnul prefect aici de față, o să se convingă și dumnealui că nu prea ai timp de debușeuri. Mergem mai departe și, cum am spus de atâtea ori, niciodată nu pot să regret ceva ce am făcut pentru că am convingerea că am făcut-o bine sau măcar am încercat”, a mai spus Dan Nechifor.

Dan Şlincu a dat asigurări că va continua proiectele derulate de Dan Nechifor. „Am urmărit activitatea dumnealui, cel puțin în presă. Îl asigur că o să continui toate proiectele începute de dumnealui. Este o provocare ce-i drept pentru mine, un moment important așa cum am mai declarat, în cariera mea profesională. Îmi doresc să am numai reușite”, a precizat Dan Şlincu.