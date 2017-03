LOCAL: Ranit grav dupa o cadere de la etajul doi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat din Catamarasti Deal a ajuns in noaptea trecuta la Iasi cu traumatisme grave, dupa ce a cazut din fata usii apartamentului in care locuieste. Intr-o avansata stare de ebrietate, acesta se pregatea sa intre in apartamentul situat la etajul doi al unui bloc din Catamarasti Deal. La un moment dat, insa, din cauza starii avansate de ebrietate, acesta s-a dezechilibrat si a cazut printre balustrade de la etajul doi. Alarmati de zgomot, vecinii au sunat la 112, la fata locului ajungand echipajul de Terapie Intensiva Mobila, care l-a preluat pe aceta, ulterior transportandu-l la Iasi cu traumatisme la nivelul coloanei cervicale si coastelor.