LOCAL: Victima carbonizata in urma unui accident la Stefanesti

Un accident groaznic a avut loc in urma cu cateva minute pe drumul 29D ce leaga Botosani de Stefanesti. In apropierea localitatii de granita un autoturism a fost implicat intr-un accident rutier, in urma caruia masina a luat foc. O persoana a fost prinsa intre fiarele contorsionate ale masinii si nu a mai putut fi scoasa la timp, fiind gasita carbonizata.

Stire in curs de actualizare.