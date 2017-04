LOCAL: Motociclist accidentat langa Biserica Sfantul Gheorghe

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in intersectia din apropierea Bisericii Sfantul Gheorghe din Botosani, cand un motociclist care circula dinspre Luceafarul spre Bazar, s-a izbit in plin intr-un Logan care vira stanga din strada principala spre Posta Veche. Din primele cercetari se pare ca vinovat este soferul, care nu a acordat prioritate. Motociclistul a fost transportat cu o ambulanta la spital.