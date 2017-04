LOCAL: Surpriză în ancheta "Uvertura Mall". Dosarul ar putea fi judecat la Suceava

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dosarul "Uvertura Mall", în care sunt anchetaţi penal primarul municipiului Botoşani Cătălin Flutur şi alţi patru angajaţi ai primăriei, s-ar putea judeca la Suceava. Înainte ca procurorii să finalizeze rechizitoriul, Serviciul teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a adresat Curţii de Apel solicitând desemnarea unei alte instanţe pentru judecarea cauzei, de acelaşi rang, din cadrul circumscripţiei. Cererea procurorilor urmează să fie analizată marţi de către magistraţi, varianta plauzibilă fiind transferarea dosarului la Tribunalul Suceava. Reprezentanţii DNA Suceava spun că solicitarea vizează în fapt asigurarea imparţialităţii instanţei şi eliminarea eventualelor suspiciuni. "Având în vedere calitatea părţilor, pentru a se înlătura orice suspiciune privind asigurarea imparţialitatea judecării cauzei, s-a solicitat acest lucru. Am plecat de la ideea că orice persoană, indiferent de calitatea ei, are la un moment dat raporturi cu municipalitatea şi am dorit să înlăturăm orice suspiciune, fără a pune însă la îndoială imparţialitatea magistraţilor de la Botoşani", a spus Mihaela Mihai Popa, procuror şef al DNA Suceava. Indiferent de decizia instanţei, cererea procurorilor dovedeşte că urmărirea penală a fost finalizată şi că s-a trecut la întocmirea rechizitoriului privind trimiterea în judecată a inculpaţilor. Astfel, la mijlocul acestei luni, primarul municipiului, Cătălin Flutur, şi alţi patru angajaţi ai Primăriei - directorul executiv Adriana Zăiceanu, şeful Serviciului patrimoniu, Cezar Puiu, fostul jurist Mihaela Gontiniac (n.r. - actualmente avocat) şi secretarul municipiului, Ioan Apostu, au fost puşi sub urmărire penală sub acuzaţiile de abuz în serviciu având ca rezultat obţinerea, pentru sine sau pentru altul, a unui folos necuvenit, respectiv complicitate la abuz în serviciu. Astfel, în cazul primarului Flutur, anchetatorii vorbesc despre trei acte materiale, care ar fi fost comise în timpul celor două mandate anterioare. "În calitate de primar al municipiului Botoşani, în perioada 30 noiembrie 2006 - 19 decembrie 2011, şi-a îndeplinit defectuos atribuţiunile de serviciu în ce priveşte încheierea şi derularea contractului de concesiune având ca obiect exploatarea terenului în suprafaţă de 4.668,00 metri pătraţi pe care a fost construit complexul comercial Uvertura Mall», prin diminuarea ilegală a redevenţei datorate Consiliul Local", au precizat procurorii DNA Suceava. Anchetatorii vorbesc şi de un presupus prejudiciu de 2.024.236,55 lei adus municipalităţii, sumă ce reprezintă folos necuvenit obţinut de concesionar, respectiv Uvertura Mall. Având în vedere suma, anchetatorii au solicitat aplicarea sechestrului asigurator pe bunurile imobile sau mobile a inculpaţilor, până la concurenţa sumei.