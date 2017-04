LOCAL: Şeful de la Permise s-a pensionat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Comisarul şef Dănuţ Ciubotaru, şeful Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor s-a pensionat începând cu 1 aprilie, după 12 ani petrecuţi la conducerea acestei instituţii. „Vine o vreme când trebuie să-i lăsăm pe cei tineri să se afirme. Eu zic că am lăsat în urmă un colectiv închegat, frumos. În toată această perioadă am încercat să las în urmă ceva, iar tot ce am făcut a fost în slujba comunităţii”, a spus Dănuţ Ciubotaru.