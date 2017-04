SPORT: Leo Grozavu: Au fost meciuri în care am jucat mai bine dar le-am pierdut!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Leo Grozavu, antrenotul principal al FC Botoşani a spus că este mulţumit de cele trei puncte câştigate de elevii săi astăzi pe „Municipal” cu FC Voluntari.

„Este o victorie muncită. Ne bucurăm că am acumulat trei puncte foarte importante care ne dau o oarecare linişte pentru a pregăti meciurile următoare. Sunt încă foarte multe jocuri, nu s-au epuizat nicio treime din jocuri. Va fi un campionat disputat dar încrederea jucătorilor creşte de la joc la joc. Pe teren propriu, când suntem conectaţi la joc, suntem greu de doborât. Mă bucur că avem al treilea joc consecutiv fără gol primit, ceea ce contează foarte mult. Rezultatul ne mulţumeşte dar au fost meciuri pe care le-am pierdut şi în care am jucat mai bine decât astăzi. Ăsta e paradoxul fotbalului. O săptămână grea, cu trei jocuri. Important este că am legat două rezultate pe teren propriu, ne aşteaptă o partidă dificilă la Iaşi”, a declarat Leo Grozavu.