LOCAL: Dosarul "Uvertura Mall" se va judeca la Botoşani

Curtea de Apel Suceava a respins, astăzi, cererea procurorilor DNA de a desemna o altă instanţă pentru a judeca dosarul "Uvertura Mall". Altfel spus, la finalul cercetărilor, dosarul va fi înaintat spre soluţionare Tribunalului Botoşani. La mijlocul lunii trecute, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Serviciul teritorial Suceava au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de primarul municipiului, Cătălin Flutur şi alţi patru angajaţi ai Primăriei - directorul executiv Adriana Zăiceanu, şeful Serviciului patrimoniu, Cezar Puiu, fostul jurist Mihaela Gontiniac (n.r. - actualmente avocat) şi secretarul municipiului, Ioan Apostu, sub apectul comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu respectiv complicitate la abuz în serviciu. Anchetatorii vorbesc despre trei acte materiale în cazul lui Cătălin Flutur, fapte comise în timpul celor două mandate anterioare. „În calitate de primar al municipiului Botoşani, în perioada 30 noiembrie 2006 - 19 decembrie 2011, şi-a îndeplinit defectuos atribuţiunile de serviciu în ceea ce priveşte încheierea şi derularea contractului de concesiune având ca obiect exploatarea terenului în suprafaţă de 4.668,00 metri pătraţi pe care a fost construit complexul comercial Uvertura Mall», prin diminuarea ilegală a redevenţei datorate Consiliul Local”, susţin procurorii DNA, care au avansat şi un presupus prejudiciu de 2.024.236,55 lei adus municipalităţii, sumă ce reprezintă folos necuvenit obţinut de concesionar, respectiv Uvertura Mall. Nelămuririle privesc o fluctuaţie a concesiunii de la 77,12 lei metrul pătrat pe an la 4,91 lei metrul pătrat pe an. Prima a fost stabilită în 2006, în urma licitaţiei pentru terenul de 46.668 de metri pătraţi, iar a doua de hotărârea consiliului local aprobată în acelaşi an, valoarea mai mică fiind stabilită doar pe perioada construcţiei imobilului.