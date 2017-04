LOCAL: Carambol cu trei masini si doua victime la intrarea in Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doua persoane au fost transportate de ambulante in aceasta dimineata la spital dupa ce masinile in care se aflau, un Opel Corsa si un Ford Focus, au fost implicate intr-un accident in lant. Evenimentul a a vut loc la intrarea in Botosani dinspre Saveni, unde masinile s-au izbit una in spatele celeilalte. La fata locului s-au deplasat si trei echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta.