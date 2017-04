Costel Lupaşcu: "Ministerul Sănătăţii are capacitatea de a evita exportul paralel în cazul ieftinirii medicamentelor de calitate"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

PUBLICITATE

Deputatul PSD Costel Lupașcu a declarat marți că în prezent Ministerul Sănătății are capacitatea tehnică de a monitoriza stocurile de medicamente din țară, precum și autoritatea legală de a bloca exportul paralel al medicamentelor ieftine. În aceste condiții, Guvernul poate opera ieftiniri la anumite categorii de medicamente fără ca acestea să fie cumpărate de speculanții din piață pentru a le revinde la prețuri de trei patru ori mai mari în alte state din Uniunea Europeană.

„De la începutul anului am avut mai multe intervenții în Parlament pentru combaterea rechinilor farmaceutici care cumpără medicamentele ieftine din România pentru a le revinde în spațiul Uniunii Europene. Săptămâna trecută am primit confirmarea de la ministrul Sănătății, domnul Dorel Bodog, că în momentul de față Guvernul poate monitoriza stocurile de medicamente, inclusiv la nivel de județ și are cadrul legal de a interzice temporar exporturile acelor produse care riscă să devină deficitare”, a declarat deputatul PSD.

Deputatul Costel Lupașcu a precizat că această măsură va permite Guvernului să realizeze ieftinirea cu 35% a medicamentelor de calitate, respectiv cele inovative a căror producție nu mai este restricționată de drepturile de proprietate intelectuală. „Când s-a pus problema ieftinirii cu 35% a medicamentelor inovative care și-au pierdut patentul, exista riscul ca aceste produse de calitate să intre în exportul paralel al speculanților din piață, ceea ce ar fi afectat pacienții români. Acum, Ministerul Sănătății are capacitatea de a preîntâmpina acest efect speculativ și poate opera ieftinirea promisă în Programul prezentat în campania electorală”, a explicat Lupașcu.

În răspunsul ministrului Sănătății la întrebarea formulată de deputatul PSD pe această temă se precizează că: „în scopul asigurării unor stocuri adecvate de medicamente, Ministerul Sănătății a adoptat un mecanism având două componente: un sistem electronic de raportare a stocurilor la nivel de țară, regiune și județ și obligația de serviciu public” (din partea furnizorilor și comercianților medicamentele). Potrivit aceluiași document, toți operatorii din piața românească de medicamente „au obligația să raporteze zilnic Ministerului Sănătății situația privind stocurile și operațiunile comerciale de medicamente, inclusiv distribuția în afara teritoriului României, efectuate cu medicamente de uz uman din portofoliul propriu”.

În aceste condiții, dacă speculanții din piață încearcă să cumpere medicamentele ieftine pentru a le exporta în alte state din Uniunea Europeană, atunci Ministerul Sănătății poate interzice exporturile la produsele farmaceutice în cauză: „În situația apariției unui nivel național de alertă – scăderea timp de 7 zile consecutive a stocului la nivel național pentru o categorie de medicamente, acestea vor fi introduse pe o Listă temporară de medicamente aflate sub observație – cu interdicție temporară de livrare intracomunitară și export”, se mai arată în documentul Ministerului Sănătății.