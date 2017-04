LOCAL: "Jandarmul botoşănean" pătrunde şi în mediul virtual

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În data de 1 aprilie 2017, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani a împlinit 123 de ani de atestare documentară. Sub egida primei sărbătoriri a Zilei Aniversare a Unității a fost editat cel de-al optulea număr al revistei "Jandarmul Botoșănean”, o revistă care-i reprezintă pe jandarmii botoşăneni, oglindă a misiunilor și activităților executate în cursul anului trecut. „Încercările noastre de editare a unei reviste a unității s-au concretizat din nou, fără a avea însă pretenția, în ceea ce ne privește, că am depășit stadiul amatorismului. Am încercat, ca de fiecare dată, să fim cât mai sinceri, realişti şi obiectivi în prezentarea noastră, deschizând o "poartă de acces” tuturor celor care sunt interesați, mai mult sau mai puțin, de misiunile și activitățile jandarmilor botoșăneni”, a subliniat Dan Izotov, purtător de cuvânt în cadrul IJJ Botoşani. Astfel, cel de-al optulea număr al revistei "Jandarmul botoşănean” a fost lansat inclusiv pe Facebook. De asemenea, toate cele opt numere ale revistei pot fi vizionate în integralitatea lor pe site-ul oficial al instituției www.jandarmeriabotosani.ro.