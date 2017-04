LOCAL: Suspecţi de omor despărţiţi de lege

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ancheta descisă de procurori în cazul crimei din noaptea de luni spre marţi de la o stână din cadrul unei ferme aflată pe teritoriul comunei Răuseni scoate la iveală aspecte incredibile. Astfel, victima agresiunii, Vlăduţ Viorel C., de 26 de ani, ar fi fost bătut în mai multe reprize de cei doi colegi. La un moment dat, agresorii l-au dus într-o colibă, unde l-au închis şi au pus şi un câine ciobănesc la intrare pentru ca nu cumva tânărul să reuşească să fugă. Ulterior, ei au revenit şi au continuat să-l bată. Acuzaţi de omor, R.R., de 17 ani, a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat astăzi la Tribunalul Botoşani cu propunere de arestare preventivă, în timp ce al doilea suspect, P.P., de 15 ani, a rămas în libertate, faţă de el procurorii dispunând efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, în vederea stabilirii discernământului. Asta pentru că legea a stabilit că minorii sub 16 ani nu pot fi traşi la răspundere penală decât în situaţia în care au comis faptele cu bună ştiinţă, adică cu discernământ. „La data de 11 aprilie 2017, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a început urmărirea penală cu privire la uciderea victimei C. Vlăduţ Viorel, în vârstă de 26 de ani. În fapt, s-a reţinut că, în noaptea de 10 de 11 aprilie 2017, în timp ce se afla la o fermă de pe raza comunei Răuseni, unde lucra de câteva zile, victima a fost bătută cu obiecte contondente peste cap, trunchi şi membre de către doi colegi de muncă, respectiv R.R., în vârstă de 17 ani şi P.P., în vârstă de 15 ani, după care a fost transportată cu un faeton aproximativ şapte kilometri şi abandonată pe imaşul satului Hlipiceni, unde a şi fost găsită în dimineaţa zilei de 11 aprilie 2017”, se arată într-un comunicat de presă emis astăzi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.