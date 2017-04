LOCAL: LUPTĂTORUL ALIN ALEXUC CONDAMNAT DEFINITIV PENTRU ULTRAJ

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cel mai bun luptător român, botoşăneanul Alin Alexuc, participant la ultima Olimpiadă de la Rio de Janeiro, de anul trecut, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ultraj. Trimis în judecată pe motiv că ar fi lovit un poliţist, acesta fusese achitat iniţial de magistraţii Judecătoriei Braşov pe motiv că fapta nu există, însă în urma apelului formulat de procurori, Curtea de Apel Braşov l-a condamnat astăzi pe Alin Alexuc la un an închisoare cu suspendare sub supraveghere. Potrivit deciziei instanţei, el va fi supus unui termen de încercare de doi ani, timp în care va trebuisă presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Botoşani sau la Spitalul Judeţean „Mavromati”. La rândul său, celălalt luptător inculpat în dosar, Tomi Tînoveanu, a fost condamnat şi el la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Fiind vorba de o sentinţă definitivă, cei doi sportivi nu mai au la dispoziţie nicio cale de atac. Incidentele de la care a pornit totul s-au petrecut în martie 2014, în Braşov, când sportivul botoşănean se afla în cantonament, împreună cu ceilalţi colegi din lotul naţional de lupte, pregătindu-se pentru Campiontele europene de la Helsinki. Atunci, Alexuc, împreună cu Dorin Pârvan, Tomi Hînoveanu şi Attila Tamaş se aflau în jurul orei 4,30 pe Strada Republicii şi s-au luat de o fată. Iubitul acesteia a intervenit să o apere, astfel că până la conflict n-a mai fost decât un pas. Un poliţist îmbrăcat în civil a sărit în ajutorul perechii şi ar fi pulverizat spray paralizant, iar în acel moment s-a creat o busculadă în urma căreia poliţistul a ajuns în spital. După acest incident, sportivii au fost conduşi la secţie, iar Alexuc şi Hînoveanu au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior eliberaţi, astfel că luptătorii s-au întors în cantonamentul lotului de greco-romane din Braşov. Sportivul de 27 de ani, legitimat la CS Dinamo, este unul dintre cei mai valoroşi luptători ai momentului. Născut pe 3 februarie 1990, Alin Alexuc şi-a început cariera sportivă la Botoşani, pe când avea doar 10 ani, iar în 2008 s-a transferat la CS Dinamo, obţinând titlul de vicecampion european şi mondial la juniori şi cadeţi.