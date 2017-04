LOCAL: Prefectura a deblocat situaţia de la Ştiubieni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea Prefecturii Botoşani a găsit o rezolvare a problemei de la Ştiubieni, unde era pus în pericol un proiect guvernamental de împăduriri din cauză că mulţi cetăţeni aveau respectivele suprafeţe concesionate pentru păşunat.

„Am decis ieri să facem o vizită în localitate. Am avut o ședință cu secretarul comunei, cu primarul și viceprimarul şi am analizat situația din ambele părți. Pe de o parte, cea a cetățenilor care rămân fără pășuni în zona respectivă și cea a interesului local, al comunității, cea de împădurire a respectivei suprafețe”, a declarat Dan Șlincu, prefectul județului.

Oficialii Prefecturii au discutat şi cu reprezentanţii firmei care trebuie să planteze copacii pe terenurile respective. Aceştia din urmă au anunţat că lucrările trebuie încheiate până pe 1 mai.

”În localitatea Știubieni nu există niciun metru pătrat de pădure. Am fost și am văzut suprafața de teren, o parte mică într-un hectar este de teren plat, cealaltă fiind de teren degradat. Într-un final toți cei prezenți la discuții, am ajuns la concluzia că trebuie îndeplinită solicitarea executantului, trebuie pus la dispoziție terenul respectiv pentru împădurire”, a explicat Dan Şlincu.

Potrivit oficialului, Prefectura a înaintat o adresă către firma care execută lucrarea pentru a-şi desfăşura în continuare activitatea. Sătenii vor primi noi sprafeţe de păşune, în baza unor acte adiţionale încheiate la contractele de concesiune.