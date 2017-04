LOCAL: Ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat in zona inimii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 53 de ani, din localitatea Baznoasa, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente dupa ce si-a infipt cutitul in piept, in zona inimii. Aflat in stare de ebrietate, acesta le-a spus apropiatilor ca isi va pune capat zilelor si s-a injunghiat cu ajutorul unui cutit de bucatarie. Din fericire, lama acestuia a intrat i-a cauzat o plaga de doar un centimetru, fara a-i pune viata in pericol. Cu toate acestea, barbatul a fost preluat de un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanta si transportat la Urgente pentru investigatii suplimentare.