LOCAL: Sărbătoare la Mănăstirea Zosin

În fiecare an, în Vinerea din Săptămâna Luminată, creştinii ortodocşi marchează Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, cea care a făcut posibilă lucrarea mântuitoare a întregului neam omenesc şi care s-a făcut izvor de bucurii şi tămăduirii. Această sărbătoare este hramul principal al bisericii de la Mănăstirea Zosin. Potrivit reprezentanţilor mănăstirii, an de an, "mulţime de clerici şi credincioşi vin să se adape duhovniceşte din bucuriile tainice ale acestui minunat praznic".

Cu prilejul hramului, la mănăstire va avea loc un program liturgic special, respectiv:

20 aprilie, începând cu ora 18.00 – Slujba Privegherii

21 aprilie, între orele 9.00 – 12.30 – Slujba dumnezeieştii Liturghii şi a Aghesmei.