SPORT: Dezvăluiri de coşmar din infernul de la Ferencvaros

Antrenorul CSM Bucureşti a făcut dezvăluiri revoltătoare despre meciul cu Ferencvaros, pe pagina sa de facebook. "Paula Ungureanu a primit un litru de urină în cap, monede şi brichete de la 5.000 de nazişti şi fascişti maghiari!" a făcut dezvăluiri revoltătoare antrenorul Per Johansson, din infernul trăit de CSM Bucureşti la returul cu Ferencvaros. "În Ungaria nu se mai ascunde cel mai rău model de xenofobie, iar fascismul este acceptat în proporție de 50 la sută! A fost despre ura dintre două ţări, Ungaria şi România, una înfricoşător de reală" a dezvăluit, pe contul personal de „Facebook", Per Johansson, calvarul trăit de CSM Bucureşti la Budapesta. „Portarul nostru, Paula, a primit un litru de urină în cap, zece monede şi trei brichete. 5.000 de nazişti şi fascişti au strigat: ’Plecaţi acasă, animalelor, ţiganilor’!" a scris antrenorul suedez care se va întoarce, cu CSM, la Budapesta, la începutul lunii mai, pentru meciurile cu Gyor, Vardar și Buducnost din „Final Four".