LOCAL: Cătălin Flutur - Parcul Cornişa ar putea fi deschis în luna iulie

Cătălin Flutur, primarul municipiului, a anunţat astăzi că Parcul Cormişa ar putea fi deschis în luna iulie. "Aşteptăm constructorul să finalizeze lucrările. Se lucrează la calea de acces pentru că nu am putut să lucrăm în iarnă. Am aşteptat să vedem cum se comportă o serie de lucrări ale noastre în zona căii de acces. În prezent se lucrează şi la lac", a spus edilul.

Potrivit acestuia, nu mai sunt probleme cu alunecările de teren din zona bazinelor exterioare. "Noi credem că terenul s-a stabilizat. Anul trecut am avut alunecări de teren. Am făcut o expertiză, acea expertiză ne-a condus la nişte lucrări pe care aproape le-am finalizat. Ce o să se întâmple în timp vom mai vedea, dar aici am mers pe expertiză şi pe părerea experţilor", a precizat cătălin Flutur, adăugând că în şedinţa din această lună vor fi aprobate tarifele pentru terenurile de sport şi patinoar.