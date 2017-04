LOCAL: Şoferi turmentaţi surprinşi la volan, în bezna nopţii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Şoferii turmentaţi au început să bâtuie prin judeţ, în bezna nopţii. S-a întâmplat şi noaptea trecută, când poliţiştii au surprins în trafic doi şoferi care au urcat băuţi la volan. Astfel, în jurul orei 1.00, H.F. de 26 de ani, din judeţul Suceava, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe un drumul naţional D.N. 29 C, pe raza localităţii Vârfu Câmpului. Suceveanul a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărului i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Azi dimineaţă, în jurul orei 5.00, poliţiştii l-au depistat în trafic pe M.M. de 21 de ani din comuna Cristeşti, în timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din comună. Tânărul a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, şoferul a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Ambii şoferi s-au ales cucâte un dosar penal, urmând să fie cercetaţi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.