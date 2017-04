LOCAL: Vineri debutează a XI-a ediţie a Târgului Meşterilor Populari

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vineri la ora 13.00 ,va avea loc deschiderea oficială a celei de-a XI-a ediţii a Târgului Meşterilor Populari ce se va desfăşura pe Pietonalul Unirii. La acţiunea organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani în colaborare cu Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova, vor participa invitaţi din judeţele Iaşi, Suceava, Vaslui, Neamţ, Covasna, Prahova, Mureş şi Botoşani. Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Consiliului Judeţean şi are ca partener Primăria Municipiului Botoşani. Manifestarea este inclusă în şirul evenimentelor dedicate zilelor oraşului şi este un preambul la sărbătoarea aflată sub patronajul Sfântului Gheorghe. Cu această ocazie vor fi expoziţii cu temă religioasă în care vor fi prezentate icoane pictate pe lemn şi pe sticlă alături de ouă încondeiate cu răstignirea sau Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea vor organizate expoziţii cu vânzare în care vor fi exemplificate meşteşugurile populare româneşti, olărit, ţesut,brodat, împletituri de nuiele şi sfoară dar şi încondeiatul ouălor. Meşterii au fost selectaţi de către organizatori în funcţie de respectul pe care îl acordă canoanelor tradiţionale şi care realizează propriile lucrări manuale pline de acurateţe cu un aspect estetic în adevăratul sens al cuvântului.