SPORT: Ronaldo: Bayern este o excelentă echipă, însă Real rămâne Real

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unei triple care a dus la calificarea echipei Real Madrid (4-2 după prelungiri) în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marți seara pe "Santiago Bernabeu", a apreciat jocul făcut de Bayern Munchen, care "a demonstrat că este o excelentă echipă, însă Real rămâne Real". "Noi știam că dacă nu jucăm foarte bine, Bayern ar putea înscrie pe orice teren. A demonstrat că este o excelentă echipă, dar Real rămâne Real. În prima repriză, noi am fi putut înscrie unul sau două goluri, în repriza secundă la fel. Real este obișnuit să sufere... Dar Real a fost mai bun, fără nicio îndoială", a declarat vedeta madrilenilor. "Să marchezi șase goluri (Real câștigase cu 2-1 în tur) lui Bayern nu este ușor și am meritat. Eu dau totul la maximum la fiecare meci și chiar dacă nu înscriu, eu încerc să muncesc pentru Real Madrid. Vreau să rețin aspectele pozitive. Echipa a jucat bine și sunt evident bucuros că am marcat aceste goluri", a conchis atacantul madrilen.