NAŢIONAL: Afaceri cu transplantul de rinichi

Profesorul Mihai Lucan, fostul şef al Institutului de Urologie din Cluj-Napoca, şi doctorul care a realizat sute de transplanturi renale, a fost percheziţionat. Ancheta este încă la secret, însă sunt acuzaţii aduse de foşti colaboratori care spun că ar fi trimis pacienţii la clinica sa privată, în timp ce spitalul ar fi strâns datorii uriaşe. În România, doar în Cluj şi Bucureşti se pot face transplanturi renale. Iar istoria în medicina de la noi este legată de numele profesorului universitar doctor Mihai Lucan. Ieri, însă, procurorii DIICOT au ajuns în cabinetele sale. În cel de la stat, dar şi la privat. Datele de la registrul comerţului arată că, în clinica privată, există un rulaj de peste 4,7 milioane de lei, adică peste un milion de euro. În anul 2015, profitul a fost de peste jumătate de milion de euro. La atât ajung acum datoriile strânse de clinica de stat în ultimii ani, aşa cum a arătat Ministerul Sănătăţii, care a mers să facă verificări după sesizările depuse de deputatul USR, fost colaborator al profesorului Lucan. Procurorii DIICOT verifică dacă, într-adevăr, reputatul medic îşi trimitea pacienţii la clinica sa privată, iar decontările la Casă le făcea în numele spitalui. Institutul are peste 1.600 de transplanturi realizate, iar în majoritatea cazurilor, profesorul Lucan a fost coordonator. Într-un interviu pentru emisiunea "În Premieră", Claudiu, un fost pacient al doctorului, mărturisea cum aveau loc negocierile: "Acolo, de la 10.000 de euro în sus. (n.r.: pentru transplant renal). Şi eu am spus că vreau să fac operaţia la Institut, nu la particular, pentru că nu îmi permit atâţia bani. Zice: "Ei, şi cât aveţi?" Şi am zis: "1.000, 1.200 cel mult". "E bun şi aşa!" (n.r.: răspunsul dat de colaboratorul medicului). Ca la piaţă, da!" Discuţiile s-ar fi purtat prin intermediari. Iar situaţia ar fi devenit dramatică. Printre pacienţii celebri ai doctorului au fost şi Victor Socaciu sau Alexandru Arşinel. Doar după anii ’90, a realizat zeci de mii de operaţii, unele chiar în premieră internaţională. Însă, acum a ieşit la iveală şi că 14 transplanturi de pancreas realizate în ultimii ani, în Institutul pe care l-a condus, s-au făcut în afara legii, pentru că nu exista aviz şi de la DSP.