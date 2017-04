NAŢIONAL: Bolnav ucis de o transfuzie greşită

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit sâmbăta trecută în urma unei transfuzii greşite. Cu o zi în urmă, la Spitalul Sfântul Pantelimon, o asistentă i-a transfuzat sângele pregătit pentru colegul lui de salon. Era din A negativ, iar el avea nevoie de 0 pozitiv. Bărbatul era un vechi pacient al secţiei de gastro-enterologie. Imediat după trasfuzie a început să se simtă rău. A făcut stop cardio-respirator, a fost resuscitat şi transferat a doua zi la Floreasca, unde a şi murit. Pe durata anchetei făcute de spital, asistenta care a greşit transfuzia va fi suspendată. "Este o anchetă a DSP București", a declarat, joi, ministrul Sănătății, Florian Bodog, potrivit Agerpres. Managerul unității medicale, Gheorghe Popescu, a precizat că a fost derulată o anchetă de către DSP și Institutul de Hematologie, în urma căreia s-a constatat că "toate procedurile au fost respectate". "A fost ancheta DSP, a Institutului de Hematologie, care au constatat că procedurile au fost respectate. Singura care nu a respectat procedurile a fost asistenta medicală. Am convocat comisia de disciplină. Am suspendat-o (pe asistentă — n.r.). Se merge până la desfacerea contractului de muncă", a spus managerul. Asistenta are o experiență de trei ani, iar Spitalul Sf. Pantelimon este primul său loc de muncă. Pacientul care a murit în urma transfuziei greșite fusese internat pe Secția de gastro-enterologie a spitalului și prezenta insuficiențe renală și pulmonară.