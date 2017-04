SPORT: Marian Drăgulescu vrea două medalii la Europene

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sportivul Marian Drăgulescu a declarat, miercuri seara, că ar fi fericit dacă ar termina și în finale pe locul 1 la sărituri și 2 la sol, așa cum s-a întâmplat în calificările concursului masculin din cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică de la Cluj-Napoca. "Am prima notă din calificări la sărituri și a doua la sol. Întotdeauna se poate mai bine sau mai puțin bine. Dacă aș încheia și în finale pe locul 1 la sărituri și 2 la sol aș fi mai mult decât fericit. E greu însă, într-o competiție toți își doresc să câștige. Cea mai mică greșeală, cel mai mic pas te scoate, dar mă bucur că mi-a ieșit azi. Doamne-ajută să prind o zi bună și în finale și să cânte imnul României", a spus el. Multiplu campion mondial și european, Drăgulescu susține că celorlalți cinci colegi, care nu au obținut calificarea în finalele pe aparate, le lipsește experiența. În ceea ce îl privește pe Laurențiu Nistor, care a căzut la exercițiul la bară fixă, Drăgulescu a afirmat că acesta nu a suferit o accidentare serioasă. "Am înțeles că e bine, slavă Domnului. S-a speriat puțin. Eu am văzut la televizor accidentarea, bine că nu a fost grav, adică să fi picat în cap sau ceva de genul ăsta. Doar l-a întins un pic, i s-a blocat puțin respirația și de asta a intrat pe moment în panică. Dar este bine, ne-am și văzut la hotel și mi-a zis că a fost la spital, iar acum totul este OK. Și Vlad Cotuna s-a lovit puțin la piept în timpul exercițiului la bară, dar nici el nu are nimic, e doar un pic zgâriat", a precizat sportivul. Gimnastul român Marian Drăgulescu a obținut, miercuri, calificarea în finalele la sol și sărituri la Campionatele Europene care se desfășoară în aceste zile la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. El a avut o evoluție reușită la sol, arbitrii acordându-i 14,666 puncte, a doua notă a calificărilor. La sărituri, gimnastul român a obținut calificarea în finală cu prima notă, media sa fiind de 14,666 puncte. Drăgulescu, medaliat cu argint la sol și sărituri la ediția de anul trecut a Campionatelor Europene, va fi singurul reprezentant al lotului masculin în finalele pe aparate, ceilalți cinci sportivi, Cristian Bățagă, Vlad Cotuna, Adelin Kotrong, Andrei Ursache și Laurențiu Nistor, nereușind să obțină calificarea. În finala masculină la individual compus România nu va avea reprezentant deoarece niciunul dintre cei șase gimnaști nu a concurat la toate cele șase aparate. Campionatele Europene de gimnastică artistică se desfășoară în perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta ediție găzduită de România, la startul competiției aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin și 106 la feminin) din 37 de țări.