LOCAL: Informare meteo de vreme deosebit de rece

Administraţia Naţională de meteorologie a emis o informare meteo de vreme deosebit de rece în toare regiunile ţării, până mâine la ora 9.00. La noapte temperaturile vor fi negative, se va produce brumă în cea mai mare parte a ţării şi, local, îngheţ la sol. Pentru judeţul Botoşani astăzi sunt anunţate precipitaţii sub formă de ploaie, maxima zilei fiind de 8 grade C iar minima de 2 grade C.