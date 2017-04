NAŢIONAL: Minune la un an şi jumătate de la Colectiv

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mama unui tânăr de 29 de ani mort în incendiul din clubul Colectiv a născut o fetiță la 52 de ani Marcela şi Dorin Bucă, din Brăila, și-au pierdut unicul fiu în vârstă de 29 de ani, Andrei, în incendiul din clubul “Colectiv”. La un an și jumătate de la tragedie, cei doi au devenit părinții unei fetițe La 52 de ani, Marcela Buca a născut o fetiță pe care o consideră "o minune, un dar de la Dumnezeu", relatează publicația Obiectiv - Vocea Brăilei. Marcela a născut fără mari probleme o fetiță perfect sănătoasă pe care au numit-o Andreea Gabriela: Andreea în memoria lui Andrei, iar Gabriela pentru că vestea că soţia sa este însărcinată a venit în toamnă, chiar în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, explică tatăl. "Pieta, acea sculptură a marelui Michelangelo, este considerată cea mai mare operă de artă a tuturor timpurilor. Se spune că niciun scriitor, oricât de talentat ar fi fost el, nu a reușit să transpună în cuvinte Pieta în așa fel încât descrierea să se ridice la nivelul acestei capodopere. La fel putem spune și noi: nu găsim cuvintele care să exprime bucuria cu care ne-a umplut sufletele acest copil! Nu vom găsi niciodată vorbele de bucurie și de mulțumire Lui Dumnezeu pentru minunea care a venit la noi în casă!", a declarat Dorin Buca, pentru obiectivbr.ro. Bărbatul a explicat că nici el şi nici soţia sa nu s-au putut împăca cu gândul că au rămas singuri, după ce şi-au pierdut unicul fiu. “În momentul când a plecat Andrei dintre noi, am simţit că viaţa noastră nu mai are niciun sens. Am simţit un gol atât de mare încât, în fiecare zi când ne sculam, ne uitam unul la altul, ne luam în braţe şi plângeam. Dar am strâns din dinţi, nu ne-am lăsat şi ne-am înţeles, tot aşa, din priviri, uitându-ne unul la altul, că nu are rost să continuăm în această lume dacă nu mai facem un copil”. 64 de oameni au murit în urma incendiului din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, iar aproape 200 au fost răniți.