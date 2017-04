INTERNAŢIONAL: Fostă membră a Spice Girls acuzată că şi-a sedus dădaca

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fosta membră Spice Girls Melanie Brown, cunoscută sub numele Mel B, a fost dată în judecată de o fostă dădacă, care susține că vedeta pop a mințit într-o declarație dată despre ea în instanță, relatează The Wrap. În plângerea depusă, Lorraine Gilles pretinde că cântăreața a "sedus-o" cu "alcool, faimă și sex". Fosta dădacă a precizat că Mel B, în declarația ei din instanță de la 3 aprilie, "a inclus în mod inutil o serie de presupuse declarații factuale" despre Gilles, inclusiv pe aceea că soțul lui Brown, Stephen Belafonte, a avut o relație sexuală cu tânăra și că a lăsat-o însărcinată, iar apoi i-a cerut să facă avort, operație care a fost plătită cu banii fostei membre Spice Girls. "Când este citită în totalitate, declarația lui Brown o descrie pe Gilles ca pe o distrugătoare de familii, prostituată și șantajistă, descriind-o pe Gilles ca imprudentă, lipsită de scrupule și manipulatoare", se menționează în plângere. "Afirmațiile făcute de Brown în instanță sunt neadevărate într-un mod flagrant și demonstrabil și au fost făcute ignorând adevărul cu neglijență", mai adaugă textul citat. În această plângere, timpul petrecut de fosta dădacă cu Mel B este prezentat într-un mod cu totul diferit. "În realitate, Brown, pe atunci în viață de 34 de ani, a sedus o studentă naivă și curioasă de 18 ani, venită în cadrul unui schimb de experiență, Gilles, cu faima sa, alcool și sex la puțin timp după ce ea a ajuns în SUA în 2009", se menționează în plângere. Potrivit textului, "Brown și Gilles au dezvoltat o relație sexuală și de prietenie care era separată de relația lui Brown cu soțul ei". Fosta dădacă scrie că Belafonte "nu era prezent la majoritatea întâlnirilor sexuale dintre Gilles și Brown" și că ea și Belafonte nu au avut niciodată relații sexuale "fără știința sau participarea lui Brown". Plângerea notează și faptul că Gilles "știe despre existența mai multor înregistrări filmate de Brown și de soțul ei în care cei trei au relații sexuale consensuale în grup". În ceea ce privește avortul, în plângere se menționează că tânăra a rămas însărcinată după ce a avut o aventură de o noapte cu un bărbat pe care l-a cunoscut într-un bar din West Hollywood, și că Mel B a încurajat-o să facă un avort dându-i bani pentru intervenția chirurgicală și rezervându-i o cameră la hotel pentru a se restabili. Plângerea, depusă la Curtea superioară din Los Angeles, o acuză pe Mel B de defăimare, încălcarea dreptului la intimitate și provocarea unui stres emoțional și solicită daune nespecificate, notează The Wrap.