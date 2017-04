LOCAL: Incendiile au fost stinse. Pompierii menţin alerta din cauza fenomenului Bleve

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Chiar dacă incendiile izbucnite azi la cele trei transformatoare din Zona industrială au fost stinse, reprezentanţii ISU menţin starea de alertă din cauza fenomenului BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Astfel având în vedere temparile ridicate dezvoltate în timpul incendiului există riscul ca vaporii produşi de expansiunea uleiului din staţia de răcire să explodeze. Fenomenul este specific tancurilor de păstrare a lichidelor sub presiune, la o temperatură superioară celei de fierbere, la presiunea atmosferică. Fenomenul se produce la spargerea vasului, când are loc o depresurizare bruscă. În primă fază se produce o depresurizare a vasului care provoacă o fierbere cu vaporizare masivă a lichidului din vas, care duce, în faza a doua, la o creştere foarte mare a presiunii (se produce o explozie a presiunii) peste limita de rupere, ceea ce face ca vasul să fie distrus în întregime. Dacă vaporii sunt inflamabili, aceştia se vor aprinde producând “fire ball”, “mingea de foc”, o zonă incendiată cu energie deosebit de mare. De asemenea, explozia va provoca aruncarea de resturi din corpul vasului. În cazul exploziilor tip BLEVE efectul radiaţiei termice produs de fire ball este mai însemnat decât efectul de suflu al exploziei (efect pe distanţe mai mari). Explozia tip BLEVE nu este considerată o explozie chimică prin crearea unui mediu exploziv gaz-aer (fiind prezentă şi la gaze neinflamabile) ci mai degrabă o explozie mecanică prin supra-presurizare. Depresurizarea bruscă a unor vase cu lichide sub presiune care să ducă la explozii tip BLEVE se poate produce prin două fenomene principale:

- prin fisurare datorită unor solicitări mecanice mari sau datorită coroziunii (spargeri prin lovire, fisuri provocate prin suprapresurizare, ruperi de ştuţuri de dimensiuni relativ mari, fisuri mari pe cordoanele de sudură).

- prin fisurare în cazul implicării într-un incendiu. La implicarea într-un incendiu presiunea din interior creşte (dacă supapele de siguranţă sunt în funcţie până la valoarea de deschidere), concomitent având loc şi o slăbire a rezistenţei materialului de construcţie prin expunere la foc, cu fisurarea vasului urmată de explozia BLEVE.

Tipic pentru accidentele tip BLEVE sunt rezervoarele şi cisternele de gaze lichefiate expuse la temperaturi şi presiuni ridicate. Potrivit reprezentanţilor ISU, aceste riscuri pot exista până la 72 de ore de la deversarea uleiului.