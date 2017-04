« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ţara noastră a trecut peste cea mai rece noapte de aprilie din ultimii 14 ani. Dis de dimineaţă, s-au înregistrat minus 12 grade la Bâlea Lac, minus 7 la Mierurea Ciuca şi, în general, în mai multe localităţi temperaturile au fost sub pragul de îngheţ. În Capitală s-au înregistrat zero grade la staţia meteo de la Băneasa, la Ploieşti minus 2 grade. Temperaturile sunt cu mult sub media normală pentru această perioadă. Meteorologii anunţă însă că astăzi va fi o zi atipică, urmând să trecem, în doar câteva ore, de la minus 1 grad la 16 grade Celsius. Dacă dimineaţa vor fi temperaturi negative, la prânz meteorologii anunţă temperaturii de 15, 16 grade Celsius.