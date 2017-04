SPORT: Gabriel Vaşvari: S-a văzut o stare de oboseală!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Căpitanul FC Botoşani, Gabriel Vașvari a ratat un penalty pentru botoșăneni și a înscris la cel de-al doilea, iar la finalul meciului cu Pandurii, scor 1-1, a acuzat și o stare de oboseală, deoarece echipa sa a fost nevoită să facă deplasarea de la Severin cu trenul și autocarul.

„La primul penalty am fost neinspirat. Îmi pare rău că am luat gol la ultima fază a meciului. Eu am vrut să execut a doua oară. În a doua repriză s-a văzut o oarecare stare de oboseală, dar nu vreau să caut scuze”, a afirmat Vașvari.