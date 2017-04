SPORT: Sorana Cîrstea a răbufnit după scandalul de la Mamaia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După o zi plină de evenimente în duelul de la Fed Cup dintre România şi Marea Britanie, Sorana Cîrstea a răbufnit la adresa Johannei Konta, după înfrângerea 2-6, 3-6. Meciul a fost unul dramatic pentru ambele echipe, cu Ilie Năstase evacuat de pe arenă şi cu tenismena britanică în lacrimi. La conferinţa de presă, Sorana Cîrstea s-a arătat total dezamăgită de arbitrul partidei, dar şi de adversara sa: "OK, la 2-1 a fost eliminat Ilie, dar Johanna de ce a început să plângă la 3-1. Şi de ce a fost oprit meciul? Scrie undeva în regulament aşa ceva? Cum că dacă plângi trebuie oprit meciul? Mie nu mi-a zis nimeni nimic. M-am dus la supervizor şi l-am întrebat cât de lungă e pauza, dacă să rămân sau nu pe teren şi mi-a zis că el nu ştie. În acel moment mai exista doar echipa Marii Britanii, noi nu mai existam. Johanna a venit apoi şi mi-a zis că-i pare rău, dar s-a simţit ameninţată". “Supervizorul mi-a zis că din cauza celor spuse de Ilie, dar ea a susţinut că oamenii din public i-au adresat cuvinte injurioase. Eu am jucat peste tot în lume, am fost făcută ţigancă, s-au aruncat cu obiecte în teren, spectatorii mi-au făcut semne că îmi vor tăia gâtul şi chiar erau pregătiţi să intre pe teren. Dar niciodată n-am început să plâng. Nu mi se pare normal, mai ales că publicul a fost fair-play. Ce să-i faci, suntem o naţiune mică, iar sediul ITF este la Londra. Au venit aici porniţi pe chestia asta, iar noi suntem obişnuiţi să fim persecutaţi. Dacă tot voiau să oprească meciul, de ce nu au făcut-o la 2-1 ci la 3-1, când făcusem break?" Ilie Năstase a ajuns subiectul presei de scandal din Anglia, după ce i-a propus căpitanului advers să meargă cu el în cameră: "A fost o glumă, toată lumea a văzut asta. Chiar şi Anne a râs ieri. Ştia că este o glumă. Au râs împreună în timp ce făceau poza. Ilie vine din alte timpuri, când nu existau atâtea reguli. Din păcate, acum sunt foarte multe". După prima zi, scorul între România şi Marea Britanie este 1-1, după înfrângerea Soranei Cîrstea în faţa Johannei Konta şi victoria Simonei Halep în faţa lui Heather Watson.