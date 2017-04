LOCAL: Cătălin Flutur, la finalul sărbătorii oraşului - Trebuie să ne bucurăm împreună la vreme de sărbătoare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cătălin Flutur, primarul municipiului, s-a declarat mulţumit de faptul că şi în acest an municipalitatea a reuşit să organizeze manifestări cu prilejul Zilelor Oraşului. „Eu sunt extraordinar de mulţumit pentru că am reuşit şi în acest an să facem acest festival. I-am simţit de botoşăneni calzi, în stradă chiar dacă vremea a fost foarte rece. Ideea este că trebuie să mai organizăm astfel de manifestări pentru că, dincolo de activitatea cotidiană, trebuie să ne bucurăm împreună la vreme de sărbătoare”, a spus edilul.

Cătălin Flutur şi viceprimarii Cosmin Andrei şi Marian Murariu au fost aseară alături de botoşănenii care nu au dorit să rateze evoluţia îndrăgiţilor artişti Ion Suruceanu, Pavel Stratan şi Alex Velea.

Sărbătoarea municipiului Botoşani s-a încheiat cu un foc de artificii lansat de pe clădirea Palatului Administrativ.