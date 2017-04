NAŢIONAL: Primarul oraşului Deva, trimis la închisoare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, a fost condamnat definitiv luni de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani închisoare cu executare, într-un dosar în care este acuzat de conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Un complet de cinci judecători de la ÎCCJ a respins apelul declarat de Mircia Muntean și a menținut sentința dată de instanța de fond în iunie 2016. Inițial, Mircia Muntean a fost condamnat în 2013 de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Ulterior, în iunie 2016, el a primit, într-un alt dosar, tot la ÎCCJ, doi ani de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Cele două pedepse au fost contopite, iar Mircia Muntean va executa 6 ani închisoare. Mircia Muntean a încercat să scape de condamnarea de 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu prin inițierea unei contestații în instanță, pe motiv că această infracțiune a fost dezincriminată de Curtea Constituțională, însă demersul său a fost respins de judecători. În primul dosar, Mircia Muntean a fost acuzat de abuz în serviciu, după ce a efectuat o tranzacție ilicită cu un teren aflat la marginea municipiului Deva, despre care procurorii susțineau că se afla în proprietatea publică a statului și nu putea face obiectul unei dispoziții a primarului. Beneficiar al acestei tranzacții a fost Iosif Man, decedat în 2006, un controversat om de afaceri din Deva, anchetat de procurori pentru trafic cu mașini de lux furate din străinătate. În al doilea dosar, Mircia Muntean a fost trimis în judecată în 2015, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Procurorii susțin că, la data de 30 octombrie 2014, organele de poliție din cadrul municipiului Deva au fost sesizate cu privire la faptul că, în zona aflată în intersecția semaforizată dintre str. Zarandului și str. Mihai Viteazu, pe banda 1 de circulație a sensului de mers Sibiu — Arad, s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate mai multe autoturisme, dintre care unul era condus de Mircia Muntean. Din probe a reieșit că Mircia Muntean, aflat în stare de ebrietate, a intrat în coliziune cu vehiculele aflate în staționare la culoarea roșie a semaforului, venind din spatele acestora și nereușind să oprească la timp autoturismul la volanul căruia se afla, ulterior îndepărtându-se de zona accidentului.