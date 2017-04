NAŢIONAL: ANPC vrea contorizare individuală la căldură

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a propus Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) introducerea contorizării individuale pentru fiecare apartament de bloc în cazul energiei termice, a declarat, marți, Mihai Meiu, director în cadrul ANPC, în cadrul conferinței PRIA Energy. "Am făcut o propunere la ANRE prin care să se facă contracte individuale pe apartamentul de bloc, pentru că nu este normal ca într-un loc în care jumătate plătesc, iar jumătate nu plătesc, să se taie căldura la toți pentru că unii nu plătesc. Ne-am izbit de un zid. Ni s-a spus că nu se poate, că legea definește nu știu cum, că în final trebuie făcută o modificare de lege și că nici nu este rentabil pentru furnizori. Că furnizorul preferă să ia de la tot blocul odată, decât să discute cu fiecare apartament în parte. O rezolvare va trebui totuși să existe", a spus reprezentantul ANPC. Pe de altă parte, în luna octombrie a anului trecut, vicepreședintele ANRE, Emil Calotă, declara, în cadrul unei conferințe, că introducerea contoarelor individuale la căldură și gestionarea integrată a sistemului centralizat de termoficare (producție, transport și distribuție a agentului termic) sunt singurele soluții pentru problema încălzirii urbane în România. "Cetățeanul trebuie să aibă încredere că, de exemplu în București, RADET îi asigură un serviciu de calitate, iar factura este corectă făcută pe consumul real. Deci n-o să putem avea o piață consolidată de energie termică până când nu vom avea contorizare individuală. Ca să am contorizare individuală trebuie să schimb în România 95% din infrastructura de distribuție în bloc, care înseamnă să trec de pe distribuție verticală la cea pe orizontală", a arătat vicepreședintele ANRE. Calotă a mai spus că introducerea contoarelor individuale ar trebui să fie singurul efort pe care trebuie să-l facă primăriile din bugetul local, iar modificările infrastructurii de distribuție în blocuri să fie realizate cu ajutorul banilor europeni. "Reabilitarea blocurilor să înceapă cu schimbarea de distribuție, care să permită contoare individuale. Dacă realizăm într-un oraș mare acest lucru, consumatorii nu vor mai pleca, pentru că vor avea dreptul de a opri și de a porni alimentarea când vor și să țină nivelul de confort termic așa cum îl doresc", a susținut Calotă.