NAŢIONAL: Copil de doi ani căzut într-o fântână

Pompierii interven azi pentru scoaterea dintr-o fântână a unui copil în vârstă de doi ani, în apropiere de Roșiorii de Vede, în comuna Balta Sărată. Intervenția este îngreunată din cauza dimensiunii puțului, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU "AD Ghica", Gelu Dragomir. Zeci de pompieri, polițiști și medici fac eforturi pentru scoaterea copilului în vârstă de un an și opt luni din fântână, în comuna Balta Sărată, puțul având un diametru de doar 35 de centimetri. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "AD Ghica" Teleorman, Gelu Dragomir, salvatorii au reușit să reducă riscul intrării copilului în stare de hipotermie, introducând în fântână aer cald și oxigen. Ei încearcă să salveze viața minorului prin scoaterea sa cu ajutorul cordițelor de salvare ori printr-un canal făcut cu ajutorul a două buldoexcavatoare. Starea copilului este monitorizată în continuare cu ajutorul unor echipamente ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, care permit introducerea unei camere video în puț. Copilul este blocat pe o pompă la 16 metri adâncime, puțul având o adâncime totală de 25 de metri. Copilul a căzut în puț după ce a ieșit de sub supravegherea mamei. Intervenția pentru scoaterea copilului din Balta Sărată din fântână este îngreunată din cauza dimensiunii puțului, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU "AD Ghica", Gelu Dragomir. Conform sursei citate, la fața locului s-au deplasat echipaje ale IPJ Teleorman cu o cameră video pentru identificarea minorului aflat la o adâncime de 16 metri de sol. "Se fac eforturi deosebite pentru scoaterea copilului. Copilul este conștient. Obstacolul principal este natura gurii. În acest moment am fost sprijiniți de echipajele de poliție care au ajuns la fața locului cu o cameră de luat vederi. Cu ajutorul unui cablaj s-a introdus acea cameră până la copil, însă este prea mic pentru a putea coopera cu echipajele de salvatori" a declarat, pentru AGERPRES, Gelu Dragomir. Potrivit martorilor aflați la fața locului, copilul a căzut în fântână după ce s-a urcat pe un scaun. Mama acestuia, însărcinată în nouă luni, a fost preluată de un echipaj al Ambulanței în urma șocului suferit. Potrivit lui Gelu Dragomir, copilul este conștient și nu se află în apă. La fata locului acționează trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj medical aparținând SAJ. În sprijin au fost trimise un echipaj de salvatori, o autospecială CBRN și spitalul mobil, care au în dotare tunuri cu aer cald, din cadrul ISU București-Ilfov.