NAŢIONAL: Hidroelectrica a făcut peste 50 de plângeri penale

Hidroelectrica a făcut peste 50 de plângeri penale împotriva băieților deștepți din energie, care au căpușat în trecut compania, a declarat, marți, Karoly Borbely, directorul de strategie al producătorului de energie, în cadrul conferinței PRIA Energy. "Hidroelectrica a câștigat toate procesele cu băieții deștepți neplătind niciun cent despăgubire la acele sume pe care dânșii le-au invocat în acele plângeri, motiv pentru care Hidroelectrica a ieșit definitiv din insolvență în urmă cu două săptămâni, chiar dacă de facto am ieșit anul trecut în iunie, mai erau câteva plângeri pe rol. Cred că este absolut unic acest lucru, să nu plătești despăgubire un leu", a spus Borbely. Totodată, întrebat dacă Hidroelectrica a făcut vreo plângere penală împotriva celor care au căpușat-o, el a răspuns: "Sunt peste 50 de plângeri penale făcute de Hidroelectrica împotriva celor care au căpușat această companie. Deci nu numai că nu am plătit, dar toate procedurile sunt în curs și organele statului să își facă treaba". Prezent în aceeași conferință, Dian Popescu, consilier al ministrului Energiei, i-a replicat oficialului Hidroelectrica faptul că, în opinia sa, responsabili pentru acele contracte păguboase au fost directorii companiei în timpul cărora au fost semnate contractele cu băieții deștepți. "Să ne înțelegem un lucru, domnule director, băieții deștepți pe care îi numiți dumneavoastră au făcut contractele cu directorii Hidroelectrica, deci dacă este să faci o plângere cuiva fă plângere directorilor de la Hidroelectrica care au semnat aceste contracte. Băieții deștepți sunt băieți din piață, oameni care vor să facă profituri mari și care vin cu un contract. Dacă Hidro a semnat, Hidro trebuie să răspundă, nu băieții ăia. Ăia vin și se duc, în locul lor apar alții. Dar se pare că pe un vid legislativ, (...) contractele acestea au cam fost legale", a spus Popescu. Borbely a răspuns că directorii care au semnat contractele sunt acum la închisoare. "Aveți dreptate, toată conducerea executivă se află în diverse locuri mai întunecate, cei care au prejudiciat compania din funcții executive. Eu m-am referit la faptul că acei băieți care au contestat procedurile de insolvență și planurile de reorganizare prin care s-au denunțat aceste contracte, toate procesele au fost câștigate împotriva lor", a susținut oficialul Hidroelectrica. "În România, dar urmează afară", i-a răspuns Dian Popescu. Curtea de Apel București a decis, pe 30 martie, închiderea definitivă a procedurii insolvenței Hidroelectrica, după aproape cinci ani de la deschiderea procedurii. Hidroelectrica s-a aflat în insolvență în perioada iunie 2012 — iunie 2016, timp în care a reziliat toate cele 11 contracte cu băieții deștepți, contracte are au prejudiciat producătorul de energie cu suma de 1,1 miliarde de euro în perioada 2006-2012.