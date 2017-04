NAŢIONAL:Proiectul Ro-Net continuă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Proiectul Ro-Net continuă și în acest an, iar până în prezent au fost finalizate lucrările în 300 de localități, a declarat, marți, ministrul Comunicațiilor, Augustin Jianu, în cadrul conferinței dedicată Zilei Comunicațiilor. ’Proiectul Ro-Net continuă, iar în prezent contractorul, Telekom, ne-a anunțat că au fost finalizate lucrările în 300 de localități, fiind în etapa de recepție. După ce vor fi recepționate lucrările, în zonele respective vor fi livrate serviciile necesare. Se poate finaliza anul acesta. Sunt anumite dificultăți tehnice la nivel de contract, dar care se pot rezolva, fără doar și poate’, a spus Jianu. Pe de altă parte, întrebat ce se întâmplă cu platforma eRomânia, ministrul Comunicațiilor a menționat că, la momentul actual, nu există un studiu comandat pe acest segment, cum eronat s-a publicat în presă. ’Nu există un studiu comandat pentru proiectul eRomânia. A fost o eroare de presă care s-a propagat pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni, iar atunci când am transmis un punct de vedere acesta nu s-a publicat. Proiectul eGov nu are nicio legătură cu eRomânia’, a spus Augustin Jianu. Ro-Net este un proiect major finanțat prin fonduri structurale europene. La finalul lunii mai, Comisia Europeană a decis modificarea acestui proiect și împărțirea sa în două etape. Valoarea totală aprobată pentru prima etapă a proiectului este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane reprezintă co-finanțarea prin Fondul european de dezvoltare regională. Bugetul proiectului pentru cea de-a doua etapă este de 53 milioane de euro. Potrivit MCSI, ’Ro-Net va acoperi 783 din cele 2.268 de localități identificate ca ’zone albe’ iar acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane și zonele rurale aducând Internetul în bandă largă mai aproape de 130.000 de gospodării, cu 400.000 de locuitori, 8.500 de întreprinderi și 2.800 de instituții publice’. Grație proiectului, aproximativ 400.000 de persoane, precum și 8.500 de firme și 2.800 de instituții publice vor avea acces la Internet în bandă largă. Cei doi operatori desemnați să implementeze proiectul, în urma licitației organizate de Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, sunt Telekom Communications și Telekom Mobile. Reprezentanți ai instituțiilor publice din sectorul de telecomunicații, operatori telecom și furnizori de soluții de comunicații, precum și companii de top din IT&C, participă marți la evenimentul "Ziua Comunicațiilor — Transformarea digitală prin telecomunicații’, organizat la București. În cadrul conferinței, ajunsă la cea de-a 21-a ediție, este amenajată o zonă expozițională de 200 de metri pătrați destinată demonstrațiilor practice și prezentărilor de tehnologie.