NAŢIONAL:Staţie de sortare termica in Capitala

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Capitala va avea o stație de sortare termică, cu o capacitate de 300 - 350 de tone de gunoi anual, a anunțat, marți, primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, prezentă la conferința "CIRCULAR 3.0", organizată de GreenRevolution în parteneriat cu Ministerul Mediului. ’’La nivelul Capitalei se lucrează, împreună cu Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene, la construirea unei stații de sortare termică a deșeurilor, care va avea o capacitate de 300 — 350 de tone de gunoi pe an. Este absolut nepoluantă și are o valoare de 250 milioane de euro, fonduri europene. Au fost mai multe analize realizate de specialiști și reprezentanți ai mediului academic, universitar. Toate studiile au mers către această soluție. Ea a fost pregătită și în anii anteriori, dar a fost soluție pregătită la nivel teoretic’’, a declarat Firea. Referindu-se la poluare și la colectarea selectivă a deșeurilor, primarul general al Capitalei a susținut necesitatea educării pentru protecția mediului înconjurător. ’’Colectarea selectivă vine tocmai să accentueze una dintre problemele și unul dintre minusurile societății pe acest palier. (...) Nu am intrat deocamdată într-o zonă de alertă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim relaxați. Avem o preocupare constantă și în cele câteva luni de mandat avem și câteva realizări, ceea ce vine ca un argument în plus în privința interesului acordat de echipa de management de la Primăria Municipiului București", a mai spus Gabriela Firea. În context, ea a reamintit de achizițiile pe care urmează să le facă PMB — 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze, dar și stații care să verifice poluarea în puncte strategice ale Capitalei, școli, spitale și parcuri. ’’Unul dintre cei mai semnificativi factori poluanți în Capitală — autobuzele foarte vechi. Ultima achiziție s-a făcut acum 10 ani. Am început să lucrăm la caietul de sarcini pentru achiziția a 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze. Am finalizat procedura, proiectul de hotărâre a fost votat în CGMB, am bugetat aceste achiziții importante. Autobuzele Euro 6 sunt net superioare din punct de vedere al factorului poluant față de ce există acum. Licitația va fi publicată pe SEAP’’, a adăugat edilul. De asemenea, Firea a menționat parteneriatele încheiate de PMB cu asociații pentru colectare selectivă, pentru amplasarea a 50 de stații, cele mai multe automatizate. ’’PMB pune la dispoziție domeniul public și accesul la energie electrică. (...) Fiecare poate să vină și să obțină pe loc bani sau vouchere. (...) Am ales această modalitate pentru că mi se pare că este una care co-interesează elevul, studentul, cetățeanul. Să fie mai atent cum colectează și să aibă și un mic beneficiu. Cred că vom avea foarte mult suport în rândul tinerilor’’, a susținut edilul șef al Capitalei.