INTERNAÅ¢IONAL:Polonia intenÅ£ioneazÄƒ sÄƒ construiascÄƒ o centralÄƒ nuclearÄƒ

Autoritățile poloneze speră că promisiunile vizând construirea unei centrale nucleare vor convinge Uniunea Europeană să îi permită să mențină în funcțiune termocentralele sale pe bază de cărbune, informează Bloomberg. Polonia, țară care obține peste 80% din energia electrică pe bază de cărbune, va utiliza promisiunea de a construi o centrală nucleară în negocierile cu UE cu privire la pachetul de iarnă în domeniul energetic. O centrală nucleară ar permite reducerea emisiilor poluante și, de asemenea, ar putea ajuta Polonia să convingă blocul comunitar să îi permită să utilizeze termocentralele pentru o perioadă mai lungă de timp. "Ar fi mai bine dacă nu ar exista un pachet de iarnă însă dacă va exista unul am dori să ajungem la un compromis. În forma actuală, propunerile ar limita investițiile noastre în cărbune, iar acest lucru nu ni-l putem permite", a declarat marți adjunctul ministrului polonez al Energiei, Grzegorz Tobiszowski. Potrivit reglementărilor propuse de UE, Polonia nu va mia putea sprijini construirea de termocentrale, ceea ce ar însemna că nu vor mai fi construite noi facilități care să utilizeze cărbune. O centrală nucleară, care ar putea costa 6,2 miliarde de dolari, ar putea fi un atu în discuțiile Poloniei cu UE pe tema politicilor de mediu, susține Tobiszowski. "Nu putem să ignorăm ceea ce pregătește UE pentru noi și trebuie să venim cu propriile noastre propuneri. Dacă vom propune doar cărbune și lignit atunci UE ne va distruge. Trebuie să fim pragmatici și eficienți" a precizat Grzegorz Tobiszowski. Deciziile importante cu blocul comunitar vor fi luate anul trecut, a precizat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetică. O decizie cu privire la o centrală nucleară ar urma să fie adoptată până la mijlocul acestui an, după ce Ministerul Energiei va găsi o opțiune de finanțare viabilă. Recent, ministrul polonez al Energiei, Krzysztof Tchorzewski estima că o centrală nucleară cu o capacitate de 1.200 de megawați ar costa 24 miliarde zloți (6,2 miliarde de dolari) iar lucrările de construcție ar dura aproximativ 10 ani. Este vorba de un preț dublu comparativ cu o termocentrală convențională cu o capacitate similară, dar mai mic comparativ cu recentele proiecte în domeniul energiei nucleare. Grupul Electricite de France SA a estimat că noua sa centrală cu două reactoare de la Hinkley Point C, Marea Britanie, va costa 18 miliarde lire sterline (23 de miliarde de dolari).