LOCAL: Primari revoltaţi de birocraţia excesivă la accesarea fondurilor europene

Sesiunea de informare vizând Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, organizată astăzi la Prefectura Botoşani, s-a soldat cu un val de reproşuri la adresa modului în care sunt gestionate programele europene. Primarii din judeţ prezenţi la şedinţă s-au plâns de birocraţia excesivă, dar şi de faptul că din 16 proiecte depuse pe POCU, doar unul a trecut în a doua etapă de evaluare.

Ioan Butnaru, primarul comunei Hilișeu Horia, a arătat că evaluarea proiectelor este subiectivă, fiind avantajate comunităţile din zonele dezvoltate ale ţării. "Scriem proiecte, cheltuim bani, cheltuim timp, cheltuim din energia noastră și la un moment dat, aceste proiecte din partea de Nord a țării sunt tratate subiectiv", a spus edilul.

Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla şi preşedintele Asociaţiei comunelor, a avut cea mai vehementă intervenţie, arătând că funcţionarii din structurile care gestionează programele europene nu oferă informaţii clare.

Primarul a apreciat că astfel de întâlniri nu au nici un efect. "Suntem în al nu știu câtelea an în care povestim Capra cu trei iezi, cum vă aduce mama vouă și, după ușă… știți dumneavoastră. Oamenii vin și vă întreabă punctual lucruri la care nu o să le răspundeți niciodată pentru că sunt instrucțiuni interne. Vreau să ne explicați exact ce înseamnă un lucru, altfel o să ne povestiți Capra cu trei iezi. Am vorbit 10 ani AFIR infrastructură rutieră, din 2012 am mai așteptat patru ani și am povestit. Câte proiecte au intrat în județul Botoșani? Unul la Hudești și la Ungureni pe contestație. Vorbim patru ani, facem adunări. De ce? Sunt proști primarii, sunt proști consultanții? Pentru că au făcut o formulă prin care Florești de Cluj, etalonul bogăției în România, face 20 de puncte și noi la Botoșani nu facem decât patru puncte”, a spus primarul. Acesta le-a recomandat celor două reprezentante ale Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Nord-Est, să ofere răspunsurile de care primarii şi cei interesaţi să acceseze fonduri europene au nevoie, „nu să bată apa în piuă”. „Ne-a uimit ce se poate întâmpla în țara asta. Sunt instrucțiuni interne la care nu avem acces și soluția magică este la o autoritate, un organism intermediar regional, sau cel de la București. Ca salamul de Sibiu. Este undeva și nu știe toată lumea cum funcționează. Este adevărul, nu trebuie să vă feriți. La Minister am întrebat lucruri mărunte. Secret. Ghidul îl citim, știm alfabetul, știm ce ne așteaptă", a mai declarat Dumiru Chelaru.

Cei prezenţi la şedinţă s-au arătat deranjaţi de faptul că reprezentantele Organismului Intermediar Regional POSDRU s-au apucat să citească din ghidul de finanţare, deşi normal ar fi fost să ofere răspunsuri la problemele ridicate.