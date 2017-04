LOCAL: Tâlhar reţinut de poliţişti, după mai multe atacuri

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un tânăr de 20 de ani, bănuit de tâlhărie şi furt, a fost identificat de poliţişti şi a fost reţinut pentru 24 de ore. În urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat în cauze, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale – Poliţia municipiului Dorohoi l-au identificat pe I.S., din municipiul Dorohoi, ca fiind principalul bănuit de comiterea a două infracţiuni de tâlhărie şi şase infracţiuni de furt. „În sarcina acestuia s-a reţinut că în perioada februarie-aprilie 2017, în timp ce se afla pe raza municipiului Dorohoi, tânărul ar fi sustras un telefon mobil şi diferite sume de bani, în dauna a opt persoane vătămate”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Poliţiştii au dispus faţă de I.S., măsura reținerii preventive pentru 24 de ore, urmând ca pe numele acestuia să fie formulată propunere de arestare preventivă. În cauză continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracţiunilor de tâlhărie, furt, furt calificat şi tentativă la furt calificat.