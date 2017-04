SPORT:Cristina Neagu vrea sÄƒ mai cÃ¢ÅŸtige o datÄƒ Liga Campionilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cea mai bună handbalistă a lumii în 2016, Cristina Neagu, a declarat, într-un interviu acordat portalului norvegian de specialitate Stregspiller, că și-ar dori să mai câștige o dată Liga Campionilor cu Buducnost Podgorica, înainte de a părăsi clubul, în vară, pentru CSM București. Cele două echipe sunt calificate la turneul Final4 al competiției, de la Budapesta (6-7 mai), și s-ar putea înfrunta în finală, dacă vor câștiga meciurile din semifinale (CSMB cu Vardar Skopje, iar Buducnost cu Gyor). ’’Mi-ar plăcea foarte mult să reușesc încă o dată în Champions League cu Buducnost, înainte de a părăsi clubul. A fost fantastic să câștig Final4 cu echipa, acum doi ani, și am avut patru ani extraordinari al club. Va fi dificil să spun ’la revedere’, dar ar fi frumos să o fac printr-un nou titlu în Champions League’’, a mărturisit Neagu (28 ani). ’’Cred că e momentul potrivit să plec. Și alte jucătoare o vor face, iar Buducnost va construi o echipă nouă, cu talente tinere, care vor avea un rol important în pregătirea naționalei Muntenegrului pentru JO 2020’’, a precizat cel mai bun inter stânga al lumii. ’’Cred că în câțiva ani, Buducnost va fi din nou o echipă de top. Acum, să câștig Liga Campionilor cu ea din nou ar fi extraordinar. Însă, suntem doar una din cele patru echipe calificate pentru turneul Final4 de la Budapesta de luna viitoare. În acest sezon am fost un pic de inconstante, am avut mai multe suișuri și coborâșuri, mai ales în grupa principală’’, a spus Neagu. ’’Am avut două meciuri mari în sferturi cu Larvik și putem duce acest lucru la Budapesta. În semifinală vom întâlni Gyor-ul, la fel ca anul trecut și va fi cel puțin la fel de greu ca acum un an, când am pierdut, terminând în cele din urmă pe ultimul loc’’, a adăugat vedeta naționalei României. ’’E posibilă o finală cu CSM București sau cu Vardar. Tot ce putem face este să jucăm cât putem de bine și să le arătăm adversarelor că nimeni nu obține o victorie ușoară cu Buducnost’’, a menționat Neagu. Neagu a vorbit și despre venirea sa la CSM București, campioana Europei, cu care a semnat deja un contract. ’’Împlinesc 29 de ani (pe 26 august, n. red.) și nu mai am mult timp, dacă vreau să câștig ceva pentru orașul meu natal’’, a declarat Neagu, dezvăluind că de mai multe ori în ultimii ani CSM București a încercat să o convingă să joace pentru echipa ’’tigroaicelor’’. ’’Am văzut, bineînțeles, că echipa a câștigat deja Champions League în sezonul trecut, iar anul viitor vom avea o echipă foarte puternică — poate cea mai puternică din lume’’, a mai spus Neagu, cu gândul la achizițiile făcute de CSMB pentru stagiunea 2017/18. După ce le-a prelungit contractele la cinci jucătoare din lotul actual, daneza Line Jorgensen, franțuzoaicele Gnonsiane Niombla și Camille Ayglon Saurina, suedeza Isabelle Gullden și croata Jelena Grubisic, CSM București a semnat un contract (valabil din vară) cu Cristina Neagu, cu jucătoarele norvegiene Marit Malm Frafjord (pivot) și Amanda Kurtovic (inter dreapta), precum și cu extrema dreaptă suedeză Nathalie Hagman. ’’Ar însemna foarte mult pentru mine să câștig ceva în orașul meu natal. Nu am jucat pentru un club din București de când eram junioară. Am jucat pentru alte echipe din România la senioare, dar niciodată în București’’, a precizat Neagu. ’’Totuși, nu e vorba doar de câștigat trofee. Familia și prietenii mei toți trăiesc în București și ar însemna mult să îi am aproape, să poată veni la meciuri’’, a explicat Neagu. Handbalista a mai spus că este într-o formă fizică excelentă și nu se mai gândește la accidentările grave pe care le-a suferit în carieră. ’’Simt că sunt în cea mai bună formă din viața mea în acest moment. Nu sunt accidentată, m-am antrenat regulat de multe luni — e foarte plăcut. Sper să continui astfel’’, a menționat Neagu. Cristian Neagu afirmă că e mereu special pentru ea să joace la echipa națională. ’’Meciurile internaționale sunt și au fost mereu ceva unic pentru mine. E mereu special să joc pentru țara mea, indiferent dacă e la Mondiale, Europene sau Jocurile Olimpice. Singurul meu regret este că nu am câștigat niciun titlu cu România până acum. Am obținut medalii, dar nu titluri. Sper să apuc să o fac în cariera mea. Timpul se scurge din acest punct de vedere, nu întineresc’’, a apreciat Neagu. România va întâlni Austria în baraj pentru Campionatul Mondial, într-o dublă care va avea loc la începutul lunii iunie. ’’Nu știu multe despre nivelul actual al echipei Austriei, dar presupun că noi suntem echipa mai bună și calificarea la Mondialul din Germania este obligatorie pentru noi’’, a menționat Cristina Neagu.