LOCAL: Maşini "blindate" cu ţigări de contrabandă descoperite la frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au confiscat peste 3.000 de pachete de ţigări de contrabandă ascunse sub scaunele și bancheta unui autoturism şi în podeaua unui microbuz, pe care două persoane au încercat să le introducă ilegal pe piaţa neagră din România. Astfel, azi noapte, în jurul orei 23, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, au oprit pentru control, în Broscăuţi, un Volkswagen Passat, înmatriculat în România, condus de Andreea A, care era însoțită de soţul ei, Sorin A., în vârstă de 29 de ani. Întrucât existau informaţii că tânărul se ocupă cu traficul ilicit de ţigări, poliţiştii de frontieră au dus maşina la sediul sectorului, iar în urma verificării autoturismului au fost descoperite ascunse sub scaunele din faţă, bancheta spate şi în bagajele personale, 2.180 ţigarete de diferite mărci, în valoare de aproximativ 1.000 lei. Persoana în cauză a declarat că a achiziţionat bunurile de la o persoană necunoscută din localitatea Siret, judeţul Suceava. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. După numai o oră, fix la miezul nopţii, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pentru efectuarea formalităţilor necesare intrării în ţară, Daniel R., cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, la volanul unui microbuz Mercedes, înmatriculat în Republica Moldova. În urma unui control amănunţit efectuat asupra autoturismului, echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit ascunsă şi nedeclarată în podeaua autovehiculului, cantitatea de 3.010 pachete de ţigări, cu timbru de acciză R. Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 13.650 lei în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei.