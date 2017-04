LOCAL: Moarte cumplita pentru un barbat de 40 de ani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat din Botosani, in varsta de 40 de ani, din Botosani, a decedat in aceasta dimineata in Unitatea de Primiri Urgente dupa ce a cazut de la etaj. Acesta a fost gasit inconstient pe cimentul din fata blocului si a fost preluat de o ambulanta cu medic. Barbatul a ajuns la spital in stare critica, medicii nemaiputand face nimic pentru a-l salva.

Politia a demarat o ancheta pentru a stabili circumstantele in care acesta a cazut de la etaj, sotia lui fiind in aceasta dimineata audiata la politie.