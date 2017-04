NAŢIONAL:Copilul de doi ani căzut în fântână,în stare critică

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Copilul care a căzut marți într-un puț dintr-o localitate din județul Teleorman este în continuare intubat mecanic și analgosedat, urmând ca un neurolog să-l consulte după ce va respira spontan, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Raluca Alexandru. ’’Copilul este ventilat mecanic și este analgosedat deocamdată. Sperăm că sub tratamentul antibiotic să apară o oarecare ameliorare, dar tratamentul va da roade în timp. Trebuie să avem răbdare, nu se întâmplă nimic de pe o zi pe alta spectaculos. El este ținut pe aparate speciale pentru ca acel plămân să poată să-și revină sub tratamentul antibiotic. Riscurile sunt în continuare de infecție pulmonară. Vedem ce efect va avea antibioticul. Este sub mai multe antibiotice. Într-o săptămână putem să spunem dacă apare o ameliorare. (...) Acei germeni care rămân în plămâni nu pot fi distruși decât sub tratament antibiotic. (...) Acest aspirat a complicat lucrurile’’, a spus Raluca Alexandru. Totodată, ea a explicat că un medic neurolog a văzut copilul, dar o evaluare corectă va fi făcută după ce va fi detubat. ’’Evaluare neuropsihologică — după ce va fi detubat. Va veni și zilele acestea neurologul să-l vadă, dar cel mai bine este ca el să fie treaz, să respire spontan, pentru ca o evaluare neurologică corectă să aibă loc’’, a adăugat ea. Întrebată dacă după stopul cardiac ar putea să apară alte afecțiuni, Raluca Alexandrescu a arătat că micuțul a fost foarte repede resuscitat. ’’Nu cred că acel lucru să fi avut un efect dezastruos asupra lui. Eu cred că a fost foarte repede resuscitat. Era pe mâna unor medici, nu a fost găsit în stop’’, a mai spus ea. Copilul de un an și nouă luni a căzut într-un puț și a fost salvat marți seară după aproape zece ore de încercări.